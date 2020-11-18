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СМИ сообщили о возможных изменениях системы выплат пенсионных накоплений

Ян Брацкий
08:00 18.11.2020
Министерство труда обратилось в Пенсионный фонд России с просьбой оценить возможность изменения условий.
СМИ сообщили о возможных изменениях системы выплат пенсионных накоплений
© Фото: Paolinio, Pixabay

В министерстве труда России решил изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при котором деньги выплачиваются получателю не сразу все, а ежемесячно и пожизненно, пишет «Коммерсантъ».

В ведомстве уверены, что увеличение накоплений приведет к увеличению объема единовременных выплат.

«Минтруд попросил Пенсионный фонд "проработать" возможность изменения условий», - пишет издание.

Минтруд предлагает осуществлять единовременную выплату в случае, если размер назначенной накопительной пенсии не превышает 20 процентов от минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Пожизненная накопительная пенсия выплачивается тем гражданам России, на счетах которых достаточно средств, чтобы ежемесячные выплаты превышали пять процентов по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат.

Если объем накоплений не достиг указанного уровня, они перечисляются единовременно.

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