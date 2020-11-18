В стране и мире Трехстороннее соглашение, российские миротворцы и участие Турции: о чем Путин рассказал в большом интервью по Нагорному Карабаху Денис Шурыгин Президент России подробно рассказал о конфликте и о том, как шли переговоры по урегулированию ситуации. © Фото: Пресс-служба президента РФ Война в Нагорном Карабахе могла закончиться в октябре. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу «Россия». Российский лидер впервые так детально рассказал о конфликте Армении и Азербайджана и о том, как шли переговоры и какие острые вопросы мешали сторонам договориться. «Самое главное, что удалось сделать, это прекратить кровопролитие. Я уже говорил, свыше четырех тысяч человек погибло, только по официальным данным. На самом деле, я думаю, больше. Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино. Это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями», - сказал Путин в интервью. История не терпит сослагательного наклонения, да и речь о проблеме, что родилась еще в СССР. Правда, решать ее приходится в условиях совсем другой реальности. «Окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы говорим о том, что сохраняем статус-кво, на сегодняшний день существующее положение, что будет дальше, это предстоит решить в будущем или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса. Но, на мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха», - уверен президент России. В этом конфликте было не важно, кто прав. Важно было, чтобы никто не пострадал, особенно среди мирных жителей. Войну в Нагорном Карабахе удалось остановить благодаря российскому вмешательству. «И с президентом Алиевым, и с премьером Пашиняном, и в целом, как мне казалось, мы уже почти достигли договоренностей о прекращении боевых действий. Но не сложилось, не срослось, к сожалению. И ситуация начала складываться таким образом, что, в общем, произошло то, что можно было предвидеть, а именно вооруженные силы Республики Азербайджан взяли под контроль Шушу. И, как абсолютно справедливо и по-честному, обращаясь к своему народу, сказал премьер-министр Пашинян, по-моему, вчера. Он сказал, что ситуация сложилась критическая для армянской стороны. Счет шел на часы. И возможно было взять и Степанакерт, и дальнейшее движение. Поэтому в этих условиях, если уж сказать прямо, в интересах армянской стороны было немедленно прекратить боевые действия», - объяснил российский лидер. Главное, на чем настаивала Россия с начала обострения конфликта, прекращение огня на любых условиях. Переговоры - единственно возможный способ найти выход из тупиковой, казалось бы, ситуации. «Энергозатратный процесс, я думаю, что со всех сторон. И происходило это в результате трехсторонних консультаций. По сути, мне пришлось взять на себя роль посредника, когда я разговаривал с одним и со вторым лидером, выслушивал их требования, претензии к тексту, вносил какие-то изменения, связывался с другой стороной, выслушивал их пожелания и требования, потом консультировался с первой по поводу приемлемости этих положений для других партнеров. Но фактически это была равноправная, равноценная, трехсторонняя работа», - сообщил Владимир Путин. Даже сейчас, когда решение конфликта в Нагорном Карабахе перешло в мирное русло, каждая из сторон продолжает отстаивать свою позицию. История, география, политика - теперь судьба региона зависит от слишком многих факторов. «Что касается Турции, роли Турции, об этом хорошо известно, об этом прямо говорили неоднократно в Азербайджане, да и турецкая сторона этого никогда не скрывала, они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан. Но что я могу Вам сказать? Это геополитические последствия развала Советского Союза. Никто, даже Армения, не признала независимость Карабаха. Что это означает с точки зрения международного права? Что Азербайджан возвращал территории, которые он считал, и все мировое сообщество считало, азербайджанской территорией. И в этой связи он имел право выбрать любого союзника, кто оказывает ему в этом известную помощь», - высказал свою точку зрения президент РФ. Союзник Армении по ОДКБ Россия с самого начала заняла принципиальную позицию - не допустить нагнетания конфликта. И сейчас это касается всех участников трехстороннего соглашения о прекращении огня. Нарушать условия перемирия неприемлемо. «Это было бы самоубийством. Я еще раз повторяю, премьер Пашинян - ему, конечно, тяжело, но он сказал, обрисовал истинную картину, истинное положение дел, так, как оно есть, так оно было на момент подписания нашего трехстороннего заявления, и так, как оно есть сегодня. Мне добавить нечего. Он сказал всю правду, правдиво, честно абсолютно, здесь, я повторяю, нечего добавить», - уверен Путин. Три подписи на соглашении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и миротворцы с триколором на форменной одежде - сейчас это единственная гарантия перемирия в зоне конфликта, который длится больше трех десятилетий. «Военнослужащие, которые выполняют миротворческие функции, выполняют эту миссию, получают дополнительные выплаты, но не боевые, а именно за выполнение своих миротворческих функций за рубежом. И Азербайджан, и Турция всегда говорили о возможности участия Турции в миротворческих операциях. Мне все-таки, кажется, удалось убедить и наших турецких партнеров, и наших коллег в Азербайджане в том, что не надо создавать условия или предпосылки для разрушения наших договоренностей, такие условия, которые бы провоцировали одну из договаривающихся сторон на какие-то крайние меры и крайние действия. Для России здесь проблем нет, мы давно это все признали. Но зачем же провоцировать армянскую сторону наличием турецких солдат на линии соприкосновения?», - сказал глава государства. Обмен пленными, передача спорных территорий, взаимные претензии - Нагорный Карабах еще долго будет держаться в топе мировых новостей, но, как минимум, в этих сводках не будет сведений о новых погибших и пострадавших. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика