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Джоли проиграла Питту в деле по разводу

Ян Брацкий
07:37 18.11.2020
Актриса не уверена в беспристрастности судьи, так как он якобы имел деловые контакты с адвокатами Питта.
Джоли проиграла Питту в деле по разводу
© Фото: angelinajoliegoddess, facebook

Голливудской звезде Анджелине Джоли не удалось отстранить от бракоразводного процесса с экс-супругом Брэдом Питтом судью Джона Одеркирка.

Джоли утверждает, что судья имел деловые контакты с адвокатами Питта, а потому не уверена в его беспристрастности, пишет Daily Mail.

Звездная пара начала встречаться в 2005 году. В 2014 году, к радости многочисленных поклонников, актеры решили пожениться. Спустя два года брак дал трещину и на протяжении последних четырех лет Джоли и Питт разводятся. У них трое родных и трое приемных детей.

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