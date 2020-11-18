Джоли проиграла Питту в деле по разводу

Голливудской звезде Анджелине Джоли не удалось отстранить от бракоразводного процесса с экс-супругом Брэдом Питтом судью Джона Одеркирка.

Джоли утверждает, что судья имел деловые контакты с адвокатами Питта, а потому не уверена в его беспристрастности, пишет Daily Mail.

Звездная пара начала встречаться в 2005 году. В 2014 году, к радости многочисленных поклонников, актеры решили пожениться. Спустя два года брак дал трещину и на протяжении последних четырех лет Джоли и Питт разводятся. У них трое родных и трое приемных детей.