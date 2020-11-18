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В России может быть создана система вызова скорой помощи по SMS

Ян Брацкий
07:13 18.11.2020
Данная инициатива призвана сократить сроки ответа на вызов в условиях пандемии и загруженности службы.
В России может быть создана система вызова скорой помощи по SMS
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

В России может быть создана новая система вызова скорой помощи посредством отправки SMS. С подобной инициативой выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Он уже направил свои предложения главе Минздрава Михаилу Мурашко.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность системы обращения в службу скорой помощи посредством отправки sms-сообщения, которой сможет воспользоваться любой гражданин», - говорится в тексте обращения, которое цитирует RT.

В ряде населенных пунктов эта функция уже реализована в интересах глухонемых пациентов. Время отправки и получения сообщения строго фиксируется, оператор имеет возможность быстро обработать поступивший вызов, проанализировать ситуацию и при необходимости уточнить дополнительные данные у пациента.

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