В России может быть создана система вызова скорой помощи по SMS

В России может быть создана новая система вызова скорой помощи посредством отправки SMS. С подобной инициативой выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Он уже направил свои предложения главе Минздрава Михаилу Мурашко.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность системы обращения в службу скорой помощи посредством отправки sms-сообщения, которой сможет воспользоваться любой гражданин», - говорится в тексте обращения, которое цитирует RT.

В ряде населенных пунктов эта функция уже реализована в интересах глухонемых пациентов. Время отправки и получения сообщения строго фиксируется, оператор имеет возможность быстро обработать поступивший вызов, проанализировать ситуацию и при необходимости уточнить дополнительные данные у пациента.