«Возвращение влияния»: военный эксперт оценил создание пункта МТО ВМФ РФ в Судане

Россия возвращает утраченное после развала Советского Союза влияние в Мировом океане. Договор с Суданом укрепляет наши позиции в стратегически важном африканском регионе. Так новость о том, что ВМФ оборудует в Красном море пункт материально-технического обеспечения прокомментировал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

«Тут очень важен, как такой, скажем так, опорный плацдарм России, да при том еще в стратегически важном регионе, где поблизости проходят очень мощные экономические морские пути. Мы получаем не только причалы, мы получаем не только береговую систему. Мы получаем, фактически, в свое ведение аэродром, куда могут садиться наши самолеты, которые будут прилетать из России», - сказал эксперт.

Теперь три сотни российских специалистов в удобной промежуточной точке смогут обслуживать боевые корабли, которые идут из Средиземного моря в Индийский океан. Предварительно, соглашение рассчитано на 25 лет с возможностью продления срока.