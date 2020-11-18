Эксперт рассказал, как стать «невидимкой» в WhatsApp

Пользователи мессенджера WhatsApp могут использовать режим «невидимки» и скрывать от других абонентов информацию о нахождении себя «в сети». При этом пользователь может отслеживать активность других.

Активировать скрытые от большинства функции может каждый владелец гаджета, объясняет менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

Владельцы iPhone могут сделать это через настройки приложения «Учетная запись», а после выбрать пункт «Конфиденциальность». Устройство предложит целый список возможностей, из которого необходимо выбрать нужный пункт, отметил Бодров.

«Еще одна полезная функция здесь же: ползунок "Отчеты о прочтении". Если вы его снимаете, теперь никто не узнает, прочли ли вы сообщения. Впрочем, для вас эта функция также будет недоступна. В этом же окне можно управлять заблокированными контактами», - сказал эксперт в интервью агентству «Прайм».

«Исчезнуть» могут и пользователи устройств Android. В настройках гаджета необходимо выбрать пункт «Аккаунт», а затем «Приватность». Далее можно полностью скрыть свою активность в мессенджере для всех без исключения.