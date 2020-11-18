Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт рассказал, как стать «невидимкой» в WhatsApp

Ян Брацкий
06:28 18.11.2020
При активации некоторых функций в настройках смартфона, вся активность абонента в мессенджере будет скрыта от других абонентов.
Эксперт рассказал, как стать «невидимкой» в WhatsApp
© Фото: Valentin Wolf, imagebroker.com, Globallookpress

Пользователи мессенджера WhatsApp могут использовать режим «невидимки» и скрывать от других абонентов информацию о нахождении себя «в сети». При этом пользователь может отслеживать активность других.

Активировать скрытые от большинства функции может каждый владелец гаджета, объясняет менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

Владельцы iPhone могут сделать это через настройки приложения «Учетная запись», а после выбрать пункт «Конфиденциальность». Устройство предложит целый список возможностей, из которого необходимо выбрать нужный пункт, отметил Бодров.

«Еще одна полезная функция здесь же: ползунок "Отчеты о прочтении". Если вы его снимаете, теперь никто не узнает, прочли ли вы сообщения. Впрочем, для вас эта функция также будет недоступна. В этом же окне можно управлять заблокированными контактами», - сказал эксперт в интервью агентству «Прайм».

«Исчезнуть» могут и пользователи устройств Android. В настройках гаджета необходимо выбрать пункт «Аккаунт», а затем «Приватность». Далее можно полностью скрыть свою активность в мессенджере для всех без исключения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:22 В стране и мире
Видео
В России появятся новые дорожные знаки для самокатов
05:08 В стране и мире
Видео
Авария на магистрали оставила жителей Ейска без газа и отопления
04:37 Армия
Видео
Штурм «захваченного города»: как проходит активная фаза российско-пакистанских учений «Дружба-2020»
03:45 Эксклюзив
Видео
Концертный директор «Руки вверх!» рассказал о положении артистов в период пандемии
21:58 Армия
МО РФ: в Степанакерт вернулись еще 502 беженца
Популярное
Популярное
Джоли проиграла Питту в деле по разводу
«Нам последнюю соль доедать»: концертный директор группы «Мираж» о положении артистов в период пандемии COVID-19
Жена Хрусталева возмутилась публикациями о госпитализации мужа
«Мы не небожители»: Елена Воробей оценила положение артистов из-за ограничений по COVID-19
Переживший клиническую смерть рассказал о своих видениях «загробной жизни»
Названы главные способы выяснить, взломан ли ваш смартфон
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.