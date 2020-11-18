При ракетном обстреле «зеленой зоны» Багдада погиб ребенок

Центральные кварталы Багдада подверглись массированному ракетному обстрелу. Четыре снаряда взорвались в «зеленой зоне» - это район, где расположены здания иностранных дипмиссий и иракских министерств. Еще три ракеты упали поблизости.

В результате атаки погиб ребенок, пять человек получили ранения. Все они - мирные жители.

Ответственность за нападение, по данным иракских СМИ, взяла на себя шиитская группировка «Аль-Каф». Она борется за вывод американских войск из страны. Также сообщается, что сегодняшняя атака стала местью за арест спецслужбами троих членов группировки.