Минтранс предложил установить приоритет пешеходов над пользователями СИМ
Минтранс РФ предложил установить приоритет пешеходов над пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах.
«В проекте правилами дорожного движения предусматривается приоритет пешеходов над средствами индивидуальной мобильности», - отметил замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко, передает РИА Новости.
По его словам, лицо, использующее СИМ – это гость на инфраструктуре для пешеходов. В данном ключе власти будут развивать инфраструктуру велосипедных дорожек, куда бы могли переместиться пользователи СИМ.
В частности, предлагается указать, что СИМ должны в основном пользоваться велосипедной инфраструктурой. Владельцам средств индивидуальной мобильности разрешается ездить по тротуарам, обочинам и проезжей части дорог.
Ранее в ГИБДД РФ сообщили, что МВД и Минтранс предлагают ввести новые дорожные знаки для средств индивидуальной мобильности. Отмечается, что будут введены ограничения исходя из ширины тротуара.