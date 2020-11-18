Ученый назвал самое необычное свойство коронавируса

Коронавирус объединил в себе особенности, которые ранее встречались у целого ряда других вирусов. В этом заключается его самое необычное свойство, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

Так, дизрегуляция иммунной системы или цитокиновый шторм происходит и при других инфекциях, например, при Эболе. Тормбообразование, синдром диссеминированного свертывания крови, характерный для COVID-19, встречается также при Крымской-Конго геморрагической лихорадке, лихорадке Денге, геморрагической лихорадке с почечным синдромом.

Не является специфическим синдромом коронавируса и потеря обоняния – тем же свойством обладают не менее 20 вирусов, объяснил Нетесов в интервью «Ленте.ру».

Ранее ученые назвали категорию людей с повышенным риском заражения коронавирусной инфекцией.