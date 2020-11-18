Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Ученый назвал самое необычное свойство коронавируса

Анна Касаткина
05:32 18.11.2020
Симптомы COVID-19 ранее встречались у целого ряда других вирусов.
Ученый назвал самое необычное свойство коронавируса
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Коронавирус объединил в себе особенности, которые ранее встречались у целого ряда других вирусов. В этом заключается его самое необычное свойство, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

Так, дизрегуляция иммунной системы или цитокиновый шторм происходит и при других инфекциях, например, при Эболе. Тормбообразование, синдром диссеминированного свертывания крови, характерный для COVID-19, встречается также при Крымской-Конго геморрагической лихорадке, лихорадке Денге, геморрагической лихорадке с почечным синдромом.

Не является специфическим синдромом коронавируса и потеря обоняния – тем же свойством обладают не менее 20 вирусов, объяснил Нетесов в интервью «Ленте.ру».

Ранее ученые назвали категорию людей с повышенным риском заражения коронавирусной инфекцией.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:22 В стране и мире
В России появятся новые дорожные знаки для самокатов
05:08 В стране и мире
Видео
Авария на магистрали оставила жителей Ейска без газа и отопления
04:37 Армия
Видео
Штурм «захваченного города»: как проходит активная фаза российско-пакистанских учений «Дружба-2020»
03:45 Эксклюзив
Видео
Концертный директор «Руки вверх!» рассказал о положении артистов в период пандемии
21:58 Армия
МО РФ: в Степанакерт вернулись еще 502 беженца
Популярное
Популярное
«Нам последнюю соль доедать»: концертный директор группы «Мираж» о положении артистов в период пандемии COVID-19
Жена Хрусталева возмутилась публикациями о госпитализации мужа
«Мы не небожители»: Елена Воробей оценила положение артистов из-за ограничений по COVID-19
Переживший клиническую смерть рассказал о своих видениях «загробной жизни»
Названы главные способы выяснить, взломан ли ваш смартфон
В МВД назвали новый вид мошенничества в московских магазинах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.