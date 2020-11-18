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В России появятся новые дорожные знаки для самокатов

Виктория Ивашечкина
05:22 18.11.2020
По словам эксперта, будут введены ограничения исходя из ширины тротуара.
В России появятся новые дорожные знаки для самокатов
© Фото: Pixabay

В ГИБДД РФ сообщили, что МВД и Минтранс предлагают ввести новые дорожные знаки для средств индивидуальной мобильности. Об этом рассказал замначальника Гоставтоинспекции МВД РФ Николай Шеюхин.

«Предусматривается (установка) специальных дорожных знаков. Там, где будет возможность их использовать, будут ограничения по скорости», - отметил Шеюхин, пишет РИА Новости.

Также, по его словам, будут ограничения исходя из ширины тротуара. Отмечается, что Минтранс и МВД определят единые ПДД для средств индивидуальной мобильности по всей стране.

По словам замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко, планируется установить на дорогах специальные таблички, которые будут указывать, распространяется ли действие того или иного дорожного знака на средство индивидуальной мобильности.

Ранее сообщалось, что в России создадут открытую цифровую платформу ГИБДД с данными о нарушителях. Завершение работ по созданию платформы запланировано на начало 2021 года.

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