В Совфеде заявили, что признание вины Ираном должно поставить точку в этой трагедии

Признание иранской республикой вины в крушении под Тегераном украинского Boeing 737-800 должно закрыть этот трагический инцидент, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Признание ошибки, пусть и не сразу, и выражение сожаления - достойно того, чтобы быть принятым», - сказал депутат.

По его словам, если по результатам работы следственной группы не будет доказана «преднамеренность действий», то инцидент должен быть на этом закрыт.

«Оснований логического характера на то нет и быть не может, следовательно, инцидент должен быть на этом закрыт. С надеждой, что уроки будут извлечены и меры будут приняты всеми заинтересованными сторонами», - отметил Косачев в комментарии агентству «Интерфакс».

Сложившаяся ситуация стала возможной в условиях реальной опасности повторения ракетных ударов со стороны Соединенных Штатов по территориям Ирана, однако это никак их не оправдывает.

Также он подчеркнул, что западным СМИ необходимо прекратить писать о том, что пассажирский лайнер «был сбит ракетой российского производства или российской ракетой».

«Пытаться продолжать разыгрывать российскую карту в этой в высшей степени трагической ситуации абсолютно безнравственно», - подытожил Косачев.

Признание Ирана о том, что причиной крушения украинского самолета был запуск ракеты, стало известно накануне. Глава МИД и президент республики заявили, что трагедия произошла из-за человеческого фактора.