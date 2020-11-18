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Авария на магистрали оставила жителей Ейска без газа и отопления

Анна Касаткина
05:08 18.11.2020
Газопровод повредили накануне вечером при земельных работах.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Без тепла и газа остались 80 тысяч жителей Ейска из-за поврежденной магистральной трубы. Под отключение попали также более полусотни социальных объектов.

Газопровод повредили около семи часов вечера 17 ноября при земельных работах. На место сразу же выехали ремонтные бригады, которые отключили подачу топлива и начали восстанавливать магистраль. Они также попросили жителей не пользоваться котельными и плитами, и включить их только когда ремонт будет полностью окончен.

Восстановительные работы ведут несколько десятков человек и специальная техника. К этой минуте подачу газа удалось восстановить частично.

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