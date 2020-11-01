В стране и мире В Квебеке задержали подозреваемого в серии вооруженных нападений Светлана Головина Жертвами неизвестного стали несколько человек, еще пятеро были госпитализированы. © Фото: Arindam Shivaani, ZUMAPRESS.com, Globallookpress Сотрудники полиции канадского Квебека задержали подозреваемого мужчину в серии вооруженных нападений. «Около часу ночи полиция задержала подозреваемого», - говорится в заявлении в Twitter-аккаунте полиции. Однако правоохранители просят жителей по-прежнему оставаться дома и «закрыть двери». На данный момент расследование продолжается. Причины произошедшего устанавливаются. В ходе нападения жертвами неизвестного стали несколько человек, пятеро получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы, пишет CBC. Отмечается, что мужчина был вооружен ножом и одет в средневековую одежду. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика