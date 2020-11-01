В Квебеке задержали подозреваемого в серии вооруженных нападений
Жертвами неизвестного стали несколько человек, еще пятеро были госпитализированы.
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Сотрудники полиции канадского Квебека задержали подозреваемого мужчину в серии вооруженных нападений.
«Около часу ночи полиция задержала подозреваемого», - говорится в заявлении в Twitter-аккаунте полиции.
Однако правоохранители просят жителей по-прежнему оставаться дома и «закрыть двери».
На данный момент расследование продолжается. Причины произошедшего устанавливаются.
В ходе нападения жертвами неизвестного стали несколько человек, пятеро получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы, пишет CBC.
Отмечается, что мужчина был вооружен ножом и одет в средневековую одежду.