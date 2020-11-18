Иск Трампа по выборам в Филадельфии отклонили

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск, поданный ранее штабом лидера США Дональда Трампа. По заявлению штаба, наблюдатели имели ограниченные возможности следить за подсчетом голосов на избирательных участках в Филадельфии.

Судом было отмечено, что наблюдатели располагали возможностью «следить, как (избирательная) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с избирательным кодексом».

Подчеркивается, что избирательная комиссия не пренебрегала законодательством, устанавливая место нахождения представителей кандидатов на выборах во время подготовки к обработке и обработки бюллетеней». Это указано в постановлении суда Пенсильвании.

В документе также подчеркивается, что избирательным законодательством не установлена минимальная дистанция нахождения наблюдателей от штабов кандидатов на избирательных участках.

Напомним, ранее действующий лидер США Дональд Трамп объявил о своей победе в штате Пенсильвания в соответствии с Конституцией. Также политик рассказал, что в ближайшее время им будут поданы «большие иски». Они, как отметил политик, покажут неконституционный характер прошедших выборов.