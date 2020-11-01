Переболевшая коронавирусом москвичка рассказала о течении болезни и ее последствиях

В разговоре с журналистами «Звезды» жительница Москвы Мария Иванова рассказала, как она вместе с семьей переболела новой коронавирусной инфекцией. По ее словам, легче всего болезнь перенес младший брат.

«Мы болели месяц всей семьей, полностью отсутствовало обоняние и вкус. Была очень сильная слабость, головная боль и боль в спине. Спустя месяц после болезни мы сдали анализ, нас выписали и начались не очень хорошие последствия. Начались проблемы с обонянием, не все ароматы воспринимались как прежде, а некоторые запахи стали неприятными, - рассказала Мария Иванова.

По словам Марии, после того как она переболела COVID-19, у нее изменилось восприятие запаха мясной продукции, он стал неприятным и из-за этого пропало желание употреблять его в пищу, а также жареной пищи, запах которой стал также стал неприятным.