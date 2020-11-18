Ученые назвали категорию людей с повышенным риском заражения COVID-19

Испанские ученые из Гранадского университета и Андалузской школы общественного здравоохранения выяснили, что риск заразиться коронавирусом у владельцев собак выше, чем у людей без домашних животных.

Исследование было основано на опросе 2086 испанцев, ранее инфицированных или уже перенесших COVID-19. Выяснилось, что прогулки с собакой увеличивали риск заражения коронавирусом на 78%, передает портал ScienceDirect.

«Принимая во внимание нехватку ресурсов для диагностики заболевания у людей, возможность его диагностики у собак крайне маловероятна, - подчеркнула один из авторов исследования, профессор Кристина Санчес-Гонсалес.

Так, ученые допустили, что питомцы действительно могут становиться переносчиками COVID-19, прикасаясь к зараженным поверхностям в общественных местах.

Ранее в НИИ гриппа рассказали, могут ли домашние животные заболеть коронавирусом. По словам специалиста, питомцы переносят COVID-19 бессимптомно или в легкой форме.

