В Пентагоне рассказали, сколько потратят на обслуживание F-35 в 2020 году

На техническое обслуживание многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II США в 2020 году потратят $2 миллиарда. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Контракт, который будет действовать до декабря 2020 года, оборонное ведомство подписало с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. В стоимость работ вошли работы по наземному техобслуживанию самолетов и начальной подготовке пилотов.

Траты на закупку компонентов для 28 истребителей включены в другой контракт. На эти цели министерство обороны США потратит $172 миллиона.

В Пентагоне отметили, что F-35 стоят на вооружении американских ВМС, ВВС, Корпуса морской пехоты и армий других стран.

Напомним, что истребители F-35 Вашингтон также поставлял и Анкаре, но прекратил это делать после того, как Турция заключила контракт с Россией на поставки систем ПВО С-400.