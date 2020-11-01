Эксперт рассказал, как узнать свою группу крови без сдачи анализов

Способа точно узнать свою группу крови без лабораторной диагностики на данный момент не существует, однако сделать это приблизительно можно, опираясь на принципы генетического наследования.

Как пояснила руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко, с абсолютной уверенностью можно сказать, что если оба родителя имеют первую группу крови, то она же будет и у их ребенка. А вот в случае второй, третьей или четвертой группы крови, эта закономерность не срабатывает.

Однако существует также экспресс-тест, когда небольшое количество крови смешивается на планшете с двумя реактивами. В зависимости от того, в какой из плашек выпал осадок, можно сделать вывод о соответствующей группе крови. Такие тест-системы есть в продаже, однако врачи рекомендуют все же делать тест из венозной крови, а не брать кровь из пальца, пишет «Прайм».

Двухэтапный тест, который исключает неточности, можно провести в больнице. Для этого медсестра сначала берет кровь из вены и определяет ее группу экспресс-методом в присутствии врача, так как интерпретировать результаты вправе только он. Затем кровь отдается в лабораторию на перепроверку. При несовпадении групп на двух анализах кровь необходимо брать заново, чтобы избежать ошибок, которые могут быть фатальными в случае переливания крови.