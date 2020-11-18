Врачи обнаружили новые симптомы рака легких

Специалисты Фонда Роя Кастла в Великобритании назвали неочевидные симптомы рака легких. В числе них оказались отек лица и изменение формы кончиков пальцев.

К классическим признакам заболевания врачи относят постоянный кашель, одышку и чувство усталости. Однако, как говорят специалисты, рак может проявить себя внезапной значительной потерей веса и регулярно повторяющимися инфекционными заболеваниями грудной клетки.

Записаться на обследование следует также при возникновении боли в спине и плечах. Настороженность должны вызвать и не наблюдавшиеся ранее отеки лица – симптом может быть связан с распространением рака легкого на ближайшие лимфатические узлы.

Одним из самых странных симптомов онкологии является увеличение кончиков пальцев и изменение их формы – они становятся более изогнутыми. По словам врачей, это связано со снижением количества кислорода в крови, которое часто сопровождает рак легких, сообщает Express.

Ранее врач назвал самые первые симптомы рака головного мозга.