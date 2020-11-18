Новый год по-новому: как Россия отметит главный праздник в пандемию коронавируса

Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в привычную новогоднюю программу. Ограничения ужесточаются – никаких елок, массовых застолий и корпоративов. Из ресторанов гостей попросят уйти еще до полуночи. Некоторые уже начали готовиться к таким обстоятельствам - например, в стране зафиксирован резкий спрос на самогонные аппараты.



Если бы Снегурочка была штатным сотрудником, то никогда не уволилась бы, но в штате новогоднего волшебства – сокращение. В роли внучки Деда Мороза стаж Виктории Сатдаровой – пять лет, и у нее первый год тишины.

«Написали смски, что все отменяется, соответственно, новые заказчики не изъявили желания. Если только онлайн: онлайн-Снегурочка, онлайн-корпоратив, но пока мы до этого с коллегами не дошли», – рассказывает она.

Все заказы отменены, корпоративы под угрозой срыва. Если двери ресторанов открыты после 23.00 – штраф. Рестораторы уже подсчитывают убытки.

«Это удар по бизнесу, когда вы наторговали на 50 тысяч, а оштрафуют на 300. Поэтому мы ждем и смотрим, прогнозировать не можем. Ресторатор будет готов, главное, чтоб только не закрыли», – говорит президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

С отменой праздников в большой компании связывают повышенный спрос на самогонные аппараты. Новое самогонное хобби у многих появилось с переходом на удаленку.

«Некие возрастания спроса мы заметили, у людей появилось больше свободного времени в рамках самоизоляции. Это очень интересное хобби, которое многие осваивают, оно стало доступнее», – отмечает старший администратор магазина самогонных аппаратов Юрий Чернышов.

Если в ресторанах под бой курантов бокалы уже точно не поднять, обстановку сменить еще все же можно – поехать в загородный отель. Правда, праздновать придется в номере – развлекательной программы не предложат.

«С точки зрения именно новогодних праздников, спрос есть на загородные отели по большей части, на курортные. На городские поменьше», – рассказывает вице-президент Федерации отельеров Вадим Прасов.

Все массовые гулянья под запретом. В этом году не будет и Кремлевской елки – на нее каждый год приезжают тысячи детей: отличники и победители олимпиад. Но праздник все равно состоится. Актерам впервые придется выступать в пустом зале – спектакль покажут лишь по телевизору.

«Все равно сказка есть, дети получат кусочек счастья, кусочек новогоднего блеска, люди не уйдут в уныние», – говорит костюмер Светлана Синицына.

Главную елку в Кремле на Соборной площади все-таки установят. А на Красной площади совсем скоро появится каток. Новый год по-прежнему, несмотря на любые ограничения, время чудес. И можно с уверенностью сказать, что в этом году желания людей на всей планете будут похожи - вернуться к прежней «доковидной» жизни.