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Врачи рассказали об оптимальных упражнениях для долголетия

Виктория Ивашечкина
02:34 18.11.2020
Благодаря исследованию специалисты определили, как короткие, но интенсивные нагрузки влияют на метаболическую функцию.
Врачи рассказали об оптимальных упражнениях для долголетия
© Фото: Pixabay

Специалисты из Массачусетской провели исследование, благодаря которому выяснили, какие физические упражнения являются лучшими для поддержания организма в тонусе и для увеличения продолжительности жизни.

По словам врачей, исследование определило, как короткие, но интенсивные нагрузки влияют на метаболическую функцию.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 411 человек. Специалисты изучили их медицинские карты, особенно обращая внимание на здоровье сердца. Позже всех участников попросили выполнить интенсивные физупражнения, чтобы замерить уровень метаболитов до нагрузки на организм, во время и после.

Таким образом, выяснилось, что 12-минутное интенсивное занятие спортом высвобождает до 80% метаболитов. Это благотворно влияет на здоровье человека. 

По словам врачей, они начали лучше понимать молекулярные основы того, как физические упражнения влияют на организм, передает AHA Journals

Ранее американским биологам удалось раскрыть главные механизмы старения и разработать генетические методы продления жизни. В результате исследования выяснилось, что клетки одного происхождения в одной и той же среде могут стареть совершенно разными путями. Половина клеток стареют из-за постепенного снижения стабильности ядрышка — органеллы.

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