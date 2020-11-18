Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Игры без зрителей: в Петербурге вводят новые ограничения из-за COVID-19

Виктория Ивашечкина
23:17 18.11.2020
В частности, в зданиях ТЦ приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания и ледовых катков.
Игры без зрителей: в Петербурге вводят новые ограничения из-за COVID-19
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

В Санкт-Петербурге доступ зрителей на спортивные мероприятия запрещается с 23 ноября из-за ситуации с коронавирусом.

«С 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия», - сообщила пресс-служба городской администрации. 

Также уточняется, что в зданиях торговых центров приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания и ледовых катков. С 23 ноября для допуска посетителей на иные ледовые катки устанавливаются дополнительные требования.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге продлили ограничения из-за распространения коронавируса. Меры будут действовать до 29 ноября. Губернатор города Александр Беглов напомнил, что организациям и ИП нужно соблюдать стандарты безопасной деятельности и получать QR-коды.

С начала октября в Санкт-Петербурге работодатели обязаны перевести часть сотрудников на удаленку. Гражданам старше 65 лет не рекомендовано покидать места проживания без крайней необходимости.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.