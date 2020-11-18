Игры без зрителей: в Петербурге вводят новые ограничения из-за COVID-19

В Санкт-Петербурге доступ зрителей на спортивные мероприятия запрещается с 23 ноября из-за ситуации с коронавирусом.

«С 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия», - сообщила пресс-служба городской администрации.

Также уточняется, что в зданиях торговых центров приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания и ледовых катков. С 23 ноября для допуска посетителей на иные ледовые катки устанавливаются дополнительные требования.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге продлили ограничения из-за распространения коронавируса. Меры будут действовать до 29 ноября. Губернатор города Александр Беглов напомнил, что организациям и ИП нужно соблюдать стандарты безопасной деятельности и получать QR-коды.

С начала октября в Санкт-Петербурге работодатели обязаны перевести часть сотрудников на удаленку. Гражданам старше 65 лет не рекомендовано покидать места проживания без крайней необходимости.