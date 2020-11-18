Российские космонавты не смогли выполнить основную задачу выхода в открытый космос

Находящиеся на МКС российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков не смогли выполнить основную задачу выхода в открытый космос. Трансляция их работы ведется на сайте Роскосмоса.

Во время пребывания в открытом космосе Рыжиков и Куль-Сверчков сняли старую панель терморегулирования блока «Заря», но не смогли открыть люк контейнера, в котором находится новое оборудование.

«Ребят, старую панель ставим обратно на место», - сказали космонавтам из Центра управления полетами.

Для членов 64-й экспедиции МКС этот выход первый в карьере. Планируется, что работы продлятся около 5,5 часов. Как рассказали в Роскосмосе, космонавты очистят остекление иллюминатора служебного модуля «Звезда», переключат антенну «Транзит-Б» телеметрической системы с модуля «Пирс» на модуль «Поиск», а также изменят положение датчиков блока контроля давления и осаждения, установленного на «Поиске».