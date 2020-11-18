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Снегопады и гололедица: как российские регионы справляются с первым снегом

Виталий Никулин
Россина Бодрова
22:39 18.11.2020
Из-за непогоды дорожные службы работают в авральном режиме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

Один человек погиб и двенадцать пострадали в ДТП в Ленинградской области. Столкновение грузовика и автобуса произошло в условиях сильнейшего снегопада и шквалистого ветра, которые обрушились на регион ранним утром. Но если для Ленинградской области такая погода в середине ноября скорее норма, то для южной Ростовской области метровые снежные завалы – из области фантастики.

Автомобильная очередь длинною в километры. В Ростовской области можно наблюдать непривычно белоснежные пейзажи. Водители с управлением не справляются. Десятки снегоуборочных машин выходят на смену: на пути многометровые препятствия в виде снежных завалов.

Снегопад на два дня накрыл северные и центральные районы Ростовской области. Снежные заносы появились на трассе М-4 «Дон». На некоторых дорогах даже ограничили движение пассажирского транспорта. Дорожные службы работают в авральном режиме. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Спасают автолюбителей и бригады МЧС Ростовской области. На трассе Элиста - Зимовники водитель вылетел в кювет. Донские пожарные буквально вызволяли из снежного плена автомобиль.

Сложные погодные условия парализуют и воздушный транспорт. В Пулково 11 самолетов направили на ближайший аэродром: посадочная полоса главного аэропорта Петербурга не справлялась со снежным циклоном. Вертолет санавиации не смог вылететь на место смертельного ДТП в Ленобласти. В Лодейном Поле автобус врезался в грузовой автомобиль. Один из пассажиров погиб на месте, еще один в реанимации, 12 человек госпитализированы.

Жители Калмыкии не успевают расчищать дворы от снега. По словам местных жителей, за ночь может выпасть около 13 сантиметров снега.

В МЧС сегодня предупредили москвичей, что уже в полночь на столицу обрушатся сильный ветер и ледяной дождь.

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