В стране и мире Новый министр транспорта РФ возглавит совет директоров «Аэрофлота» Иван Линдеманн Виталий Савельев был назначен на пост главы Минтранса после того, как в ноябре Владимир Путин отправил в отставку Евгений Дитриха. © Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Globallookpress Полномочия нового министра транспорта России Виталия Савельева на посту главы «Аэрофлота» должны быть досрочно прекращены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства. «Еще одна директива правительства предписывает поддержать его кандидатуру на пост председателя совета директоров авиакомпании», - сказали в кабмине. Виталий Савельев был назначен на пост министра транспорта после того, как в ноябре Владимир Путин отправил в отставку Евгений Дитриха, который занимал должность с мая 2018 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика