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Российские космонавты вышли в открытый космос на МКС

Тамара Астапенкова
21:05 18.11.2020
По информации Роскосмоса, работы продлятся около 5,5 часов.
Российские космонавты вышли в открытый космос на МКС
© Фото: Роскосмос twitter

В 18.12 по московскому времени российскими космонавтами 64-й экспедиции МКС открыли выходной люк стыковочного отсека «Поиск». Об этом сообщили в Роскосмосе.

Именно с этого момента начался отсчет времени работы экипажа в открытом космосе. Предыдущий выход российских космонавтов состоялся в мае прошлого года. Для членов 64-й экспедиции МКС этот выход первый в карьере. Двум Сергеям предстоит выполнить ряд работ по монтажу оборудования российского сегмента. Планируется, что работы продлятся около 5,5 часов.

«Космонавты Роскосмоса заменят сменную панель регулятора расхода жидкости на модуле “Заря”, очистят остекление иллюминатора служебного модуля “Звезда”, переключат антенну “Транзит-Б” телеметрической системы с модуля “Пирс” на модуль “Поиск”, а также изменят положение датчиков блока контроля давления и осаждения, установленного на “Поиске”», - говорится в сообщении госкорпорации.

Впервые выход в космос российских космонавтов осуществляется из стыковочного отсека «Поиск». Предыдущие выходы по российской программе проводились из модуля «Пирс», который сейчас готовится к расстыковке с МКС. В 2021 году на его место прибудет новый российский модуль «Наука».

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