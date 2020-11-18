Мень не признал вину в растрате

Обвиненный в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области Михаил Мень не признает свою вину. Об этом сообщил его адвокат Мурад Мусаев.

«Он не признает вину и считает претензии недоразумением, никакого преступления он не совершал», - приводит РИА Новости слова адвоката.

Мусаев добавил, что в Совете Федерации, когда давали согласие на уголовное преследование, было объявлено, что мерой пресечения станет запрет определенных действий.

«Мы пока не знаем, каких именно. В любом случае, он не собирается совершать действия, направленные против интересов правосудия. Главное, чтобы запреты не были избыточными и не мешали его деятельности», - пояснил адвокат.

Ранее Генпрокурор Игорь Краснов обратился к сенатором с запросом на предоставление согласия Совета Федерации на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

В СК РФ заявили, что Меню было предъявлено обвинение по статье «Присвоение или растрата в крупном размере». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.