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МЧС, пожарные и скорые: корреспондент «Звезды» рассказала об обстановке после аварии в больнице в Коммунарке

Иван Линдеманн
21:26 18.11.2020
Хлопок газа произошел в 13 корпусе больницы, которая сейчас еще строится, там проходят монтажные работы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Россина Бодрова побывала на территории строящегося медицинского корпуса в Коммунарке, где произошел хлопок газа. Она рассказала, что некоторые пожарные машины до сих пор находятся на месте, приезжают скорые.

«Авария произошла в 13 корпусе больницы, которая сейчас еще строится, там проходят монтажные работы.  Пациентов в этом строении не было. Есть, по предварительным данным, только один пострадавший. Это работник, который находился на службе. Он своевременно обратился за помощью. Сейчас врачи оценивают его состояние как удовлетворительное», - рассказала Бодрова.

Ранее «Звезда» опубликовала видео с места взрыва газа. Стена одного из новых корпусов больницы частично разрушена. В Депздраве рассказали, что пациенты соседних блоков переведены в другие корпуса. Состояние их здоровья находится на контроле у главврача.

По информации МЧС, ЧП произошло из-за разгерметизации кислородной магистрали при проведении строительных работ.

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