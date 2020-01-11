Президент Ирана заявил, что необходимо принять все меры для компенсации за сбитый лайнер

В субботу, 11 января, президент иранской республики Хасан Роухани распорядился принять все меры для компенсации за сбитый под Тегераном украинский Boeing 737-800.

По его словам, это произошло в связи с тем, что в условиях обостренных отношений с Соединенными Штатами вооруженные силы Ирана были приведены в стопроцентную боевую готовность для защиты от вероятных атак.

«Человеческий фактор и ошибочный пуск привели к большой катастрофе, вызывающей сожаление. Как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы», - цитирует РИА Новости Роухани.

Накануне Иран признал, что украинский Boeing был сбит ракетой, после чего глава МИД иранской республики Джавад Зариф заявил, что причиной этому стала «человеческая ошибка».