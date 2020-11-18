Опубликовано видео с места взрыва газа в Коммунарке

Один из корпусов больницы в Коммунарке заметно пострадал после хлопка газа. «Звезда» публикует кадры, на которых запечатлены последствия ЧП в медицинском учреждении.

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В Департаменте здравоохранения рассказали, что на территории временного госпиталя больницы уже завершены работы по ликвидации последствий инцидента.

«Данный инцидент не представляет опасности для пациентов и персонала больницы», - уточнили в Депздраве.

Ранее в МЧС назвали причину ЧП. Хлопок произошел из-за разгерметизации кислородной магистрали в строящемся корпусе больницы. В возведенном блоке пациентов не было. Все люди, которые проходили лечение в соседних корпусах госпиталя, переведены в рядом стоящие сооружения.

Пострадавших во время инцидента нет. В Депздраве отметили, что состояние каждого пациента находится на контроле главного врача.