Названы новые правила проведения «Евровидения» в 2021 году

Перед «Евровидением-2021» все артисты запишут свои живые выступления. Это будет сделано на случай, если кто-то из них не сможет принять участие в конкурсе в формате оффлайн, сообщили организаторы.

Свои выступления певцы запишут у себя в стране и предоставят запись до начала «Евровидения». Главное условие - ролик должен быть уникальным и ранее нигде не опубликованным.

За записью в режиме реального времени будут следить исполнительный руководитель «Евровидения», независимый наблюдатель и представитель вещателя-организатора. Они будут оказывать помощь и поддержку, а также обеспечивать честность конкурса.

Кроме того, организаторы международного музыкального конкурса подготовили четыре возможных способа его проведения. Подходящий примут в начале следующего года. «Евровидение» пройдет в Роттердаме. В 2020 году смотр был отменен из-за пандемии коронавируса.