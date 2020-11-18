Пациентов в Коммунарке переводят в другие корпуса после хлопка газа

Пациентов больницы в Коммунарке переводят в здания, не связанные с блоком, в котором произошла разгерметизация кислородной магистрали. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

«Для проведения ремонтных работ, чтобы не мешать строителям и наладчикам, пациенты, размещенные в соседних корпусах больницы, переводятся в рядом стоящие сооружения, не связанные с блоком, в котором произошла разгерметизация», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Коммунарке произошел хлопок газа. В МЧС пояснили, что причиной инцидента стала разгерметизация кислородной магистрали в строящемся корпусе больницы.

В московском Департаменте здравоохранения уточнили, что инцидент произошел во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов. В этот момент больных в блоке не было. Пострадавших нет.