Партнерство стран, международная повестка и ядерная сделка: Лавров провел переговоры с главой МИД КНР

Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И в среду, 18 ноября, провели телефонный разговор. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

«Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии российско-китайского стратегического партнерства, продолжающего устойчиво развиваться в непростых экономических и санитарно-эпидемиологических условиях», - сказано в сообщении.

Также главы МИД уделили особое внимание графику предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях. Кроме того, стороны обсудили вопросы практического сотрудничества в двустороннем формате и в рамках реализации договоренностей лидеров о сопряжении планов развития Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь».

«Министры выразили удовлетворение плотной координацией между Россией и Китаем на многосторонних площадках, в первую очередь в ООН, ее Совете Безопасности и Совете по правам человека, в Шанхайской организации сотрудничества, в формате БРИКС», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Помимо этого, были затронуты темы международной повестки дня: положение дел в Белоруссии и государствах Центральной Азии. Сергей Лавров и Ван И обсудили проблематику сохранения иранской ядерной сделки.