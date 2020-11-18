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Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Иван Линдеманн
20:00 18.11.2020
Документ поддержали 122 государства, 53 воздержались и 2 высказались против - это США и Украина.
Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
© Фото: Li Muzi XinHua Globallookpress

Российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» принял третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает ТАСС, документ поддержали 122 государства, 53 воздержались и 2 высказались против - это США и Украина.

Соавторами текста стали более 20 стран. В документе речь идет об обеспокоенности по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации Waffen-SS.

«Речь идет о проблемах, с которыми государства сталкиваются сегодня не просто регулярно, а постоянно», - сказал заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

По словам дипломата, цель данного документа заключается не в том, чтобы призвать к ответу те или иные государства, а в том, чтобы прийти к сотрудничеству и диалогу.

Представитель США, выступавший на заседании Генассамблеи, сказал, что его страна высоко ценит вклад стран-союзниц, которые одержали победу над Германией.

«Проект резолюции стал попыткой легитимизировать дезинформацию со стороны России, которая очерняет соседние государства под циничным прикрытием борьбы с героизацией нацизма. США подтверждают конституционное право на свободу слова, мирных собраний и выражений», - сказал американский дипломат.

Представитель Украины во время речи обвинил авторов резолюции в манипулировании историей и вмешательстве во внутренние дела государств.

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