В МЧС рассказали о произошедшем в Коммунарке
Причиной инцидента стала разгерметизация кислородной магистрали в строящемся корпусе больницы.
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Причиной инцидента в Коммунарке стала разгерметизация кислородной магистрали в строящемся корпусе больницы. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали в МЧС.
«Больных в корпусе не было. Данное происшествие не повлияло на работу действующих корпусов. Находящиеся на лечении пациенты находятся в безопасности», - заявили в экстренной службе.
Ранее очевидцы сообщили о хлопке газа. По данным СМИ, после этого возник пожар. А в социальных сетях появилось видео произошедшего.