В стране и мире В МЧС рассказали о произошедшем в Коммунарке Иван Линдеманн Причиной инцидента стала разгерметизация кислородной магистрали в строящемся корпусе больницы. © Видео: Подсмотрено в Москве | Московские новости, "ВКонтакте" © Фото: Подсмотрено в Москве | Московские новости, "ВКонтакте" Причиной инцидента в Коммунарке стала разгерметизация кислородной магистрали в строящемся корпусе больницы. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали в МЧС. «Больных в корпусе не было. Данное происшествие не повлияло на работу действующих корпусов. Находящиеся на лечении пациенты находятся в безопасности», - заявили в экстренной службе. Ранее очевидцы сообщили о хлопке газа. По данным СМИ, после этого возник пожар. А в социальных сетях появилось видео произошедшего. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика