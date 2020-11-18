В Госдуму внесли законопроект о контроле за предоставлением отсрочек и освобождений от призыва на военную службу

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предусматривает изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», а также в статью «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован в базе Государственной думы.

Документ закрепляет положение о контроле за правильностью предоставления отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья.

«Законопроектом устанавливается, что правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья проверяется путем изучения личных дел и медицинских документов указанных граждан в порядке, установленном положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением правительства РФ», - говорится в пояснительной записке к документу.

В случае выявления нарушений в правильности предоставления отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, признанием призывной комиссией непригодными к воинской службе по состоянию здоровья, то призывной комиссией субъекта РФ назначается контрольное медицинское освидетельствование данных граждан.