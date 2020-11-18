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Лавров обсудил ситуацию в Карабахе с сопредседателями Минской группы

Вадим Синицын
19:33 18.11.2020
Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.
Лавров обсудил ситуацию в Карабахе с сопредседателями Минской группы
© Фото: Armenian Defense Ministry globallookpress

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с сопредседателями Минской группы. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.

«Министр иностранных дел России С.В.Лавров принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию И.В.Попова (Россия), С.Висконти (Франция), Э.Шефера (США), а также Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ А.Каспржика», - говорится в заявлении ведомства.

В ходе консультаций стороны стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе после совместного заявления о прекращении огня. Были рассмотрены вопросы координации, связанные с дальнейшими посредническими усилиями для урегулирования конфликта.

По указанию Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в рамках реализации Указа президента Владимира Путина «О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе» Минобороны РФ приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С этой целью с 14 ноября в составе миротворческого контингента Российской Федерации в Степанакерте уже развернута оперативная группа формируемого Центра, которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах.

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