Лавров обсудил ситуацию в Карабахе с сопредседателями Минской группы

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с сопредседателями Минской группы. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.

«Министр иностранных дел России С.В.Лавров принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию И.В.Попова (Россия), С.Висконти (Франция), Э.Шефера (США), а также Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ А.Каспржика», - говорится в заявлении ведомства.

В ходе консультаций стороны стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе после совместного заявления о прекращении огня. Были рассмотрены вопросы координации, связанные с дальнейшими посредническими усилиями для урегулирования конфликта.

По указанию Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в рамках реализации Указа президента Владимира Путина «О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе» Минобороны РФ приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С этой целью с 14 ноября в составе миротворческого контингента Российской Федерации в Степанакерте уже развернута оперативная группа формируемого Центра, которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах.