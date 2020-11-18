Бастрыкин поручил организовать проверку после заявления Федосеевой-Шукшиной о мошенничестве Алибасова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Москве организовать доследственную проверку по факту обращения актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Она написала заявление о том, что ее муж Бари Алибасов и его помощник Сергей Моцарь совершили мошеннические действия с ее квартирой.

«В результате этого артистка утратила право собственности на недвижимое имущество, которое перешло к другому лицу», - сказано в сообщении СК.

Бастрыкин поручил тщательно исследовать все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Федосеева-Шукшина и Алибасов поженились в конце 2018 года. В 2020 году после обнаружения подозрительной сделки с квартирой актриса подала на развод.