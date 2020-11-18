СК обнародовал кадры с обвиненным в хищениях Михаилом Менем

СК РФ обнародовал кадры, на которых можно увидеть обвиненного в хищениях из бюджета Ивановской области Михаила Меня. Аудитору Счетной палаты предъявлено обвинение.

«Задержан бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень, занимающий в настоящее время должность аудитора Счетной палаты РФ. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках расследования уголовного дела о хищении из бюджета Ивановской области были привлечены в качестве обвиняемых бывший первый заместитель председателя правительства региона Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

«В 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области совместно с бенефициарами группы компаний “ПРОДО” организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из Министерства финансов РФ для поддержки Ивановской области», - говорится в сообщении.

По версии следствия, в регионе по указанию Меня были приняты ряд нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов были перечислены 700 миллионов рублей.

Ранее Совет Федерации дал согласие на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня. С соответствующим запросом к сенаторам в среду обратился генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.