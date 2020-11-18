В Сети появилось видео задымления в Коммунарке

В социальных сетях появилось видео задымления в Коммунарке. По данным СМИ, в одном из павильонов медицинского центра произошел хлопок газа, после чего возникло возгорание. Официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщил телеканалу «Звезда» источник в МЧС, инцидент случился из-за разрыва магистрали кислородного снабжения модулей.

«По предварительной информации, людей в здании не было, сообщений о пострадавших не поступало», - уточнили в экстренной службе.

Обрушения конструкций также не последовало. По словам источника, здание, где произошел инцидент, еще не введено в эксплуатацию.