В стране и мире Путин назначил врио главы Мордовии Артема Здунова Тамара Астапенкова Артем Здунов родился в Казани, четыре года возглавлял министерство экономики Татарстана. © Фото: Евгений Биятов РИА Новости Председатель правительства Дагестана Артем Здунов назначен временно исполняющим обязанности главы республики Мордовия. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Президент провел рабочую встречу с Артемом Здуновым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы республики Мордовия», - говорится в сообщении. Предыдущий руководитель республики Владимир Волков утром в среду, 18 ноября, объявил, что направил президенту России заявление об отставке по собственному желанию, чтобы «дать дорогу молодым». Артем Здунов с 2014 по 2018 годы возглавлял министерство экономики Татарстана. Он будет исполнять обязанности главы республики Мордовия до вступления в должность лица, избранного Главой Мордовии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика