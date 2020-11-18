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Путин назначил врио главы Мордовии Артема Здунова

Тамара Астапенкова
18:49 18.11.2020
Артем Здунов родился в Казани, четыре года возглавлял министерство экономики Татарстана.
Путин назначил врио главы Мордовии Артема Здунова
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости

Председатель правительства Дагестана Артем Здунов назначен временно исполняющим обязанности главы республики Мордовия. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент провел рабочую встречу с Артемом Здуновым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы республики Мордовия», - говорится в сообщении.

Предыдущий руководитель республики Владимир Волков утром в среду, 18 ноября, объявил, что направил президенту России заявление об отставке по собственному желанию, чтобы «дать дорогу молодым». Артем Здунов с 2014 по 2018 годы возглавлял министерство экономики Татарстана. Он будет исполнять обязанности главы республики Мордовия до вступления в должность лица, избранного Главой Мордовии.

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