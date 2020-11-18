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В Госдуме рассказали, как будет складываться цена за услуги вытрезвителей

Анна Назайкина
18:58 18.11.2020
Закон о воссоздании системы вытрезвителей должен вступить в силу 1 января 2021 года.
В Госдуме рассказали, как будет складываться цена за услуги вытрезвителей
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Глава Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко рассказал «Звезде» о важности воссоздания системы вытрезвителей, а также раскрыл примерные расценки и объяснил, каким образом может складываться стоимость за услуги таких учреждений.

Диденко подчеркнул, что закон даст регионам возможность самостоятельно принимать решение о создании вытрезвителей в любой форме.

«Законопроект появился, потому что в программе обязательных гарантий за счет ОМС не происходит лечения тех, кто оказался в состоянии алкогольного опьянения и утратил способность как-то перемещаться. Это же проблема, что люди замерзают на улице, травмы получают, им конечности ампутируют», - отметил он.

Чиновник рассказал, что одна ночь в вытрезвителе в среднем обойдется в 1500 рублей, учитывая сложившуюся практику. Сам порядок оплаты будет установлен в правительстве.

«Это очень грубые подсчеты. Ценообразование зависит от региона. Что угодно может быть включено в эту цену: и медикаменты, и электричество, и стиральный порошок. У регионов разная ситуация. Нужно платить человеку, который там работает медбратом. Электроэнергия, тепло там должны быть? Кровать должны быть с чистым бельем? Почему за бесплатно там все должно быть?» - объяснил депутат.

Депутат заявил, что воссоздание системы вытрезвителей в стране необходимо для сохранения жизни и здоровья людей.

«Допустим, я полицейский, приехал, врачи приехали, сказали, что все в порядке. Куда я должен его увозить, на улице минус 40 градусов, он не может ответить, где живет, куда собирался, документов у него при себе нет. Это серьезнейшая проблема, которая связана с жизнью и здоровьем граждан», - заявил Диденко.

Напомним, ранее сообщалось, что закон о воссоздании системы вытрезвителей в стране должен вступить в силу 1 января 2021 года. Госдума планирует принять его во втором и третьем чтении до конца текущего года.

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