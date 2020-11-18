В стране и мире Путин назначил вице-премьера Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области Тамара Астапенкова Вячеслав Гладков с 2016 по 2018 год был вице-губернатором Севастополя, затем вице-губернатором Ставропольского края. © Фото: Правительство Севастополя Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Владимир Путин провел рабочую встречу с Вячеславом Гладковым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области», - говорится в сообщении. Вячеслав Гладков с 2016 по 2018 год был вице-губернатором Севастополя, затем вице-губернатором Ставропольского края. Он будет исполнять обязанности губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Белгородской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика