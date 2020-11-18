Путин назначил вице-премьера Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
Вячеслав Гладков с 2016 по 2018 год был вице-губернатором Севастополя, затем вице-губернатором Ставропольского края.
© Фото: Правительство Севастополя
Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин провел рабочую встречу с Вячеславом Гладковым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области», - говорится в сообщении.
Вячеслав Гладков с 2016 по 2018 год был вице-губернатором Севастополя, затем вице-губернатором Ставропольского края. Он будет исполнять обязанности губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Белгородской области.