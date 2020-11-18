Симоньян вызвала автора фейка о ее книге на «дуэль»

Маргарита Симоньян предложила автору фейка о ее книге «дуэль» по русскому языку, написав диктант. Об этом сообщает RT.

«Разумеется, ничего подобного я никогда не писала и не могла написать, поскольку трепетно отношусь к родному языку и никогда не давала поводов упрекнуть меня в безграмотности», - написала главный редактор телеканала в Twitter.

Она предложила пользователю соцсети, который нашел в ее книге «Черные глаза» несуществующую цитату, сделать выбор: написать диктант по русскому языку или она подает заявление в полицию.

Симоньян поставила условие, что тот, кто больше сделает ошибок в диктанте, перечислит миллион рублей мальчику, больному спинальной мышечной атрофией.