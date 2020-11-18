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Подозреваемому в хищениях Меню предъявили обвинение

Иван Линдеманн
18:10 18.11.2020
Максимальное наказание по статье «Присвоение или растрата в крупном размере» - лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
Подозреваемому в хищениях Меню предъявили обвинение
© Фото: mikhail.menn, Facebook

Следственный комитет России предъявил обвинение аудитору Счетной палаты Михаилу Меню. По данным СК, он причастен к хищению 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, которой руководил с 2005 по 2013 год.

Как сообщается на сайте ведомства, обвинение предъявлено по статье «Присвоение или растрата в крупном размере», максимальное наказание по которой - лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

«Ранее по указанному уголовному делу привлечены в качестве обвиняемых бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области  Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Им также инкриминировано преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ», - сообщается на сайте СК.

Следствие полагает, что во время своего губернаторства Мень вместе с бенефициарами группы компания «ПРОДО» создал преступную группу, чтобы похитить деньги, выделенные министерством финансов для поддержки региона.

«По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов были перечислены 700 млн рублей. Указанные денежные средства на следующий день были похищены преступной группой», - добавили в СК.

В среду, 18 ноября, Генпрокуратура России направила в Совет Федерации запрос о задержании Меня. Позднее, по данным СМИ, его доставили на допрос в СК.

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