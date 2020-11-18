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На датских фермах уничтожили всех норок с COVID-19

Тамара Астапенкова
17:06 18.11.2020
В Управлении ветеринарии и пищевых продуктов страны продолжают контролировать ситуацию с фермами на предмет коронавируса.
На датских фермах уничтожили всех норок с COVID-19
© Фото: Moro, Fotogramma, Globallookpress

На всех зверофермах Дании уничтожили норок, зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в среду в Управлении ветеринарии и пищевых продуктов страны.

«Все зараженные новой коронавирусной инфекцией норки на фермах уничтожены», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В Управлении ветеринарии и пищевых продуктов отметили, что продолжают контролировать ситуацию с фермами, где содержатся норки, на предмет коронавируса.

Ранее в ВОЗ заявили, что в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США был выявлен COVID-19 на норковых фермах. По мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, норки заражаются от больных людей и могут передавать вирус не только другим животным, но и человеку. После инфицирования коронавирусом 12 человек от норок, в Дании было принято решение уничтожить всех животных на зверофермах.

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