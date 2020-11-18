С полуночи на Москву обрушится ледяной дождь. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог рассказал, что сейчас теплый фронт, связанный с североатлантическим циклоном, уже находится на подходе к столичному региону. Воздушные массы проходят по границам Тверской, Московской и Смоленской областей.

Тишковец уточнил, что зона гололеда уже отметилась в отдельных районах Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской и Тверской областей, а также в Белоруссии.

«Уже в ближайшие часы пойдет снег в Москве, где-то с 19 часов. А ледяные дожди пойдут к позднему вечеру. Где-то в районе 22-23 часов в северных и западных районах региона - Дубна, Клин, Волоколамск, Можайск. В ночное время, начиная с полуночи и до 6 часов утра, зона ледяных дождей пройдет по Москве и всему столичному региону», - рассказал РИА Новости Тишковец.

Синоптик добавил, что после десяти утра четверга осадки приобретут моросящий характер, столбики термометра поднимутся до 2 градусов тепла. Ожидается 10-балльная облачность, а ледяная корка подтает.

Тишковец предупредил, что образование ледяной корки от 0,5 до 1,5 миллиметров считается очень опасным явлением, как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Накануне Тишковец сообщил, что ледяной дождь накроет столичный регион вечером 18 ноября. Это спровоцирует обледенение на дорогах, деревьях и линиях электропередачи. Синоптик добавил, что первыми под ледяной дождь попадут Волоколамский, Рузский, Можайский, Клинский и Дмитровский районы. После полуночи, в период с нуля до шести часов, ледяной дождь пройдет по всему столичному региону и самой Москве.