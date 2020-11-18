Глава СВР заявил о попытках Запада сорвать соглашение по Карабаху

Запад готовил провокации для срыва перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, армянских и азербайджанских националистов пытались убедить, что нужно идти до конца.

«США и их европейские друзья, как всегда, решают свои задачи за счет интересов простых людей, в этот раз - азербайджанцев и армян», - приводит слова Нарышкина пресс-бюро СВР.

Глава Службы отметил, что ни американцев, ни европейцев не беспокоит, что данные провокации могут привести к новому кровопролитию и ввергнуть Карабах в тяжелый вооруженный конфликт.

Напомним, что мирное соглашение по Нагорному Карабаху лидеры России, Армении и Азербайджана подписали 10 ноября. Накануне Владимир Путин сообщил, что договоренность могла быть достигнута еще 19-20 октября, но не сложилось. По словам президента РФ, в итоге соглашение оформили за один день, но борьба шла за каждую запятую. Главным результатом договора, по словам главы государства, является прекращение кровопролития.