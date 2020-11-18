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Путин назвал непозволительным медленное освоение средств на борьбу с COVID-19

Тамара Астапенкова
17:32 18.11.2020
Президент РФ отметил, что регионам были направлены на борьбу с коронавирусом пять миллиардов рублей.
Путин назвал непозволительным медленное освоение средств на борьбу с COVID-19
© Фото: Пресс-служба президента РФ

В российские регионы правительство уже направило средства на борьбу с коронавирусом в размере пяти миллиардов рублей. Однако использование перечисленных средств идет медленно, что непозволительно. Об этом заявил Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства.

Президент России добавил, что перечисленные средства должны идти на бесплатное лекарственное обслуживание граждан, которые проходят лечение на дому.

«Я обращаю внимание, что использование регионами перечисленных средств идет медленно, что абсолютно непозволительно. Это непозволительно в любой ситуации, а тем более сейчас», - сказал Владимир Путин.

Ранее глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов сообщил Владимиру Путину, что в 30% российских аптек отсутствуют противовирусные препараты. Он добавил, что на сегодняшний день самой резонансной проблемой для людей является дефицит лекарств в аптеках.

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