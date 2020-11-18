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В США впервые уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету залпом с корабля

Иван Линдеманн
17:12 18.11.2020
Как пишет Fox News, ракета стартовала с полигона на Маршалловых островах в Тихом океане. Сбить ее удалось с помощью SM-3 Block IIA, выпущенной с эсминца USS John Finn.
© Видео: Missile Defense Advocacy Alliance, YouTube © Фото: Missile Defense Advocacy Alliance, YouTube

В рамках испытаний ВМС США впервые сбили межконтинентальную баллистическую ракету с военного корабля. Видео опубликовано на странице Агентства по противоракетной обороне в YouTube.

Как пишет Fox News, ракета стартовала с полигона на Маршалловых островах в Тихом океане. Сбить ее удалось с помощью SM-3 Block IIA, выпущенной с эсминца USS John Finn.

«Мы продемонстрировали, что судно с ПРО Aegis, которое оснащено ракетой SM-3 Block IIA, может поражать цели класса межконтинентальных баллистических ракет. Это невероятное достижение и крайне важная веха для программы ракет SM-3 Block IIA», - приводит телеканал слова директора Агентства по противоракетной обороне вице-адмирала Джона Хилла.

Это было шестое испытание системы ПРО Aegis на флоте США и первое, когда с корабля сбили межконтинентальную баллистическую ракету.

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