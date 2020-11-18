В США впервые уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету залпом с корабля

В рамках испытаний ВМС США впервые сбили межконтинентальную баллистическую ракету с военного корабля. Видео опубликовано на странице Агентства по противоракетной обороне в YouTube.

Как пишет Fox News, ракета стартовала с полигона на Маршалловых островах в Тихом океане. Сбить ее удалось с помощью SM-3 Block IIA, выпущенной с эсминца USS John Finn.

«Мы продемонстрировали, что судно с ПРО Aegis, которое оснащено ракетой SM-3 Block IIA, может поражать цели класса межконтинентальных баллистических ракет. Это невероятное достижение и крайне важная веха для программы ракет SM-3 Block IIA», - приводит телеканал слова директора Агентства по противоракетной обороне вице-адмирала Джона Хилла.

Это было шестое испытание системы ПРО Aegis на флоте США и первое, когда с корабля сбили межконтинентальную баллистическую ракету.